Kırmızı ışık ihlali ölüme yol açtı

Kaza Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi çevre yolu mezarlık mevkiinde meydana geldi. Fethiye'de demir doğrama atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Berk Can Boyacı işten çıkıp eve giderken markete uğramak istedi. Motosikleti ile kavşaktan geçmek isterken Ersan Kayalı yönetimindeki kamyonet kırmızı ışıkta durmadan hızla geçince motosiklete yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ehliyetli Berk Can Boyacı çarpmanın etkisi ile yola savruldu.

Kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 16 yaşındaki gence ilk müdahalede bulunup özel Fethiye Letoon Hastanesi'ne kaldırdılar. Ağır yaralı Berk Can Boyacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Boyacı'nın Fethiye Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri arasında olduğu da ifade edildi.

Kazaya Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri el koyarken kamyonet sürücüsü Ersan Kayalı'nın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Kazanın mobese kameralarına saniye saniye yansıdığını belirten yetkililer kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız kazaya yol açmıştır ifadelerini kullandılar.