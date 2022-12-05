“Kırmızı Işık” infazına 8 gözaltı! Kar maskeleriyle öldürmüşlerdi…

Cinayetle sonuçlanan olay, 12 Kasım Cumartesi gecesi saat 23.40 sıralarında İstanbul'da yaşandı. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde Bayram D. isimli kişinin kullandığı araca kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırı düzenleyen motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan kaçtı. Bayram D. silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri inceleme başlattı. 8 kişinin silahlı saldırıya karıştığı tespit edildi. Amasya, Bursa ve Kırklareli'de düzenlenen operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren S.Ç. ve M.K.'nın da aralarında olduğu 8 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Kağıthane'de lüks araca silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 8 gözaltı | Video