Kırmızı ışıkta 800 bin liralık vurgun

Kadıköy'de 9 Haziran günü öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mutemetlik yapan Yıldıray N. aracıyla seyrederken kırmızı ışık yanınca durdu.
O sırada sağ tarafından motosikletli iki kişi geldi gelenlerden motorun arkasında oturan şahıs sağ ön camı kırıp ardından koltuk üzerinde bulunan çantayı alıp kaçtı.
İçerisinde 800 bin liraya yakın döviz bulunan çantası çalınan mutemet Yıldıray N. olayın şokunu atlatınca hemen polise gidip şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Erdal G. Ataşehir'de yakalandı.