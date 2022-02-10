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Giriş Tarihi: 11.2.2022

Kırmızı ışıkta beklerken korkuyoruz

Kırmızı ışıkta beklerken korkuyoruz

İzmit’teki Santral Kavşağı’nda dik yokuştan dolayı sık sık ölümlü kazalar yaşanıyor. Vatandaşlar “Her hafta kaza oluyor. 14 kişi bu kazalarda can verdi. Kırmızı ışıkta beklerken bile korkuyoruz, bir çözüm bulunsun” diyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Santral Kavşağı'nda sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Çok sayıda ölümlü kazaya sebep olduğu için vatandaşlar tarafından 'ölüm rampası' olarak bilinen kavşakta, dik yokuştan dolayı özellikle ağır tonajlı araçların sürücüleri bulunmasına rağmen bazı sürücüler bu kurala uymuyor. Rampa boyunca konulan uyarı tabelalarına ve EDS'ye rağmen yasağı dikkate almayan ağır tonajlı araçların sürücüleri, hem kendi hem de başka vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor. Santral Kavşağı'nda meydana gelen çok sayıda kazaya şahit olduğunu söyleyen esnaf Beytullah Başkurt, "Bu yol, yapıldığından bu yana 14 tane cana mal oldu. Bu ölüm rampasının muhakkak bir çözüme kavuşturulması lazım" dedi. Taksi şoförü Furkancan Sezer ise "Neredeyse her hafta burada kaza oluyor. Yağmurlu havalarda sürücülerin temkinli inmelerini istiyoruz. Yetkililerden de tedbir alınmasını istiyoruz. Hep ölümlü kazalar oluyor. Dün gece de meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kendimiz de buradan inmeye çekiniyoruz. Müşteri buradan inmek istiyor ama biz inmek istemiyoruz. Biz burada kırmızı ışıkta beklerken korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kırmızı ışıkta beklerken korkuyoruz
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