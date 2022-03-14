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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:35 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:39

Kırmızı ışıkta duran tıra çarptı!

ABBAS ÇAKAR
Kırmızı ışıkta duran tıra çarptı!

D-100 karayolu üzeri Kartepe İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, kendisi ile aynı istikamette seyreden tıra, kırmızı ışıkta durduğu esnada çarpan araç sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

D-100 karayolundan Sakarya istikametine seyir halinde olan Engin Öztürk idaresindeki hafif ticari araç, Uzunçiftlik Cengiz Topel Havalimanı ışıklar mevkiinde kırmızı ışıkta duran tıra arkadan çarptı.

Kazada tırın altına giren hafif ticari aracın sürücüsü Öztürk bulunduğu yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbari üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sıkıştığı yerde ilk müdahalesi yapılan sürücü itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonrası sıkıştığı yerden çıkartıldı. Ambulansa alınan sürücünün sağlık durumu ciddiyetini korurken tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Sakarya istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kırmızı ışıkta duran tıra çarptı!
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