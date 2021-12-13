Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, otomobile çarptı: 2 yaralı

Otomobil çarpışma sonucu yola savrularak tabelalara çarparak durabilirdi. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar sonucu olay yerine itfaiye ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır olduğu öğrenilirken polis konuyla ilgili çalışma başlattı.