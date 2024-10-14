Kırmızı ışıkta geçen taksi otomobil ile çarpıştı 10 kişi yaralandı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halinde olan M.G.'nin kullandığı taksi, kırmızı ışıkta durmayınca Atatürk Bulvarı'ndan gelen M.A.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada taksideki 7 kişi, otomobildeki 3 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Takside sıkışan 3 kişinin yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan 3 kişiyi bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise yolda geniş güvenlik önlemi alarak gelen araçları alternatif yollara yönlendirdi.

İTFAİYENİN KURTARDIĞI YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Takside sıkışan yaralılar itfaiyenin çalışması sonucunda çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan taksi ve otomobili, yangın çıkma ihtimaline karşı kontrol ederek tedbir aldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis, trafiğe kapatılan caddeyi tekrar araç geçişine açtı.