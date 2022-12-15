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Giriş Tarihi: 15.12.2022 05:35

Kırmızı ışıkta geçen tır, midibüse çarptı: 20 yaralı

Uşak'ta kırmızı ışıkta geçen tır, işçileri taşıyan midibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumu ağır

AA
Kırmızı ışıkta geçen tır, midibüse çarptı: 20 yaralı

Uşak'tan İzmir yönüne seyreden R.B'nin kullandığı tır, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda ışık ihlali yaparak, organize sanayi bölgesinden çıkış yapan E.O. idaresindeki işçileri taşıyan midibüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 20 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri tır sürücüsü R.B'yi gözaltına aldı.

Midibüsün organize sanayi bölgesindeki çeşitli fabrikalarda çalışan 25 işçiyi kent merkezine götürdüğü belirtildi.

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Kırmızı ışıkta geçen tır, midibüse çarptı: 20 yaralı
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