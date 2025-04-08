Kırmızı ışıkta geçerek kuryeyi öldüren kadın sürücüye tahliye!

Kaza, 11 Ekim 2024 saat 19.38 sıralarında Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kadın sürücü Ege Karaaslan, yönetimindeki otomobiliyle Mimar Sinan Bulvarı üzerinden Akhisar istikametine seyir halindeyken Uncubozköy Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yaparak, Cemal Ergün Caddesi'ne geçmek isteyen motokurye Hasan Emre yönetimindeki motosiklete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hasan Emre'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Mobese kameralarına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Ege Karaaslan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Bilinçli taksirle ölüme sebep olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTİNAFTAN TAHLİYE

Ege Karaaslan hakkında Manisa 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 12 Aralık'ta görülen 2'nci duruşmasında karar verildi. Mahkeme, Ege Karaaslan'ı 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Emre'nin ailesi, Avukat Ahmet Akcan aracılığıyla karar itiraz ederek konuyu istinafa taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 18 Mart'ta cezayı 4 yıl 3 aydan, 5 yıla çıkardı ancak Karaaslan'ın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

ACILI ANNE İKİNCİ KEZ YIKILDI

Oğlunun ölümüne neden olan sürücüye verilen cezanın artmasını beklerken, tahliye kararı çıkınca ikinci kez yıkıldıklarını söyleyen anne Fadime Emre (61), "Hak ve hukuk yerini bulsun ve sürücü gereken cezayı alsın istiyorum. Acımız çok büyük ve biz bu kararla bir kez daha yıkıldık" dedi.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Baba Sadettin Emre (57) ise "2 çocuğum vardı, birisini maalesef kazada kaybettik. Kanadımız kırıldı. Çok üzgünüz. Mahkemenin verdiği karar bizi bir kez daha yıktı. Tahliye kararına itiraz ettik. Kaza ölümlerinin neden değersiz olduğunu anlamıyoruz. Karar verenler çocuklarının başına gelse aynı şekilde mi karar verecekler? Cezanın arttırılması için elimizden geleni yapacağız. En azından karar acımızı dindirmese bile yüreğimize su serperdi" ifadelerini kullandı.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Abla Hülya Emre (32) de "Kardeşimle birlikte Manisa'da yaşıyorduk. Yıllarca aynı evi paylaştık ve birbirimizin her şeyiydik. Sabah evden iş için çıktı ama bir başkasının hatası yüzünden evine dönemedi. Tüm raporlarda karşı taraf yüzde 100 kusurlu, cezası arttırıldı fakat tahliye edildi. Bu bir kaza değil, kaza ile yargılanmasını istemiyoruz. Bile bile, isteyerek yapılan şeyler kaza değildir. Cinayetle yargılanmasını istiyoruz ama kaza denilip üstü örtüldü. Kardeşimin hiçbir suçu yokken, bayramda mezarını ziyaret ettik ama sanık dışarıda. Bu mu adalet? Adaletin yerini bulmasını ve sürücünün daha ağır ceza almasını istiyoruz. Adaletin yerini bulması için de elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.