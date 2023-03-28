Kırmızı ışıkta geçme kavgası: 1’i ağır 3 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında Kuşadası-Aydın Çamlık kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta lüks aracı ile ilerleyen R.Y. ile motosiklette bulunan B.O. ve M.C.O. arasında kırmızı ışıkta geçme sebebi ile tartışma çıktı.

Tartışma sonrasında R.Y., elindeki silahla B.O. ve M.C.O'ya defalarca ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar, motosikletteki kişilere isabet etti. Olay esnasında kavşakta bulunan ve silahla ateş eden R.Y.'yi engellemeye çalışan A.E.C. de darp sonucu yüzünden yaralandı.



HİÇBİR ŞEY YOK GİBİ ARACINA BİNİP GİTTİ

Yaşanan kavgada silahla 2 kişiyi vuran R.Y., olaydan hemen sonra aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan B.O.'nun durumunun ağır olduğu ve Söke Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olaydan sonra aracı ile bölgeden uzaklaşan R.Y.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.