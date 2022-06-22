Kırmızı ışıkta infazın sebebi alacak verecek çıktı

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda, geçtiğimiz Pazar günü meydana gelen olayda 15.30 sıralarında Yusuf Erkekdağ yönetimindeki otomobil, trafik ışıklarında kurşunlandı.
Diğer otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra, aynı araçla hızla uzaklaştı. Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
ÖLDÜRÜP KAÇTILAR
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıya uğrayan korsan taksi şoförü Yusuf Erkekdağ'ın ifadesini aldı. Erkekdağ, Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. (26) ile kardeşi Arda D'nin (24) yanı sıra Özkan K.'nın (29) peşlerinden gelerek ateş edip, arkada bekleyen otomobille kaçtıklarını söyledi.
2 KARDEŞ YAKALANDI İTİRAF ETTİLER
Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili şüphelilerin amcaları olan Hüseyin D'nin de ifadesini aldı. Alınan bilgiler ışığında olayı gerçekleştiren Doğuş D. ve kardeşi Arda D. gözaltına alındı.
Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler burada olayı gerçekleştirdiklerini itiraf ettikleri iddia edildi.
İNFAZIN SEBEBİ ALACAK VERECEK
Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kırmızı ışıkta meydana gelen kanlı infazın sebebinin ise daha önceden yaşanan alacak verecek meselesi olduğu iddia edildi.