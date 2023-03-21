Haberler Yaşam Haberleri Kırmızı ışıkta kan davası infazı: 2 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:56 Son Güncelleme: 21.3.2023 11:57

Kırmızı ışıkta kan davası infazı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araca kan davalıları tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıda araçtaki 2 kişi öldü, yoldan geçen bir kadın da yaralandı.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ
Kırmızı ışıkta kan davası infazı: 2 ölü, 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Hastane Caddesi kavşağında meydana gelen olayda kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca, başka bir araçla yaklaşan saldırganlar, araçtan inerek, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganlar geldikleri araçla kaçarken, olayda hafif ticari araçtaki Seyfettin ve Lütfullah Solhan öldü, yoldan geçen G.K. adlı kadın da yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan G.K., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Seyfullah ve Lütfullah Solhan'ın cansız bedenleri, otopsi için morga götürüldü. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaklaşık iki yıl önce çıkan kan davasından kaynaklandığı belirtildi.

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Kırmızı ışıkta kan davası infazı: 2 ölü, 1 yaralı
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