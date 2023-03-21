Kırmızı ışıkta kan davası infazı 2 ölü

Mardin'inKızıltepe ilçesinde, bir kargo şirketinin şubesini işleten Lütfullah (34) ve Seyfettin Solhan (30) kardeşler, önceki akşam araçla evlerine gitmek üzere yola çıktı. İki kardeş, Hastane Caddesi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yanlarına gelen başka bir araçtan inen saldırganlar, iki kardeşin aracını uzun namlulu silahlarla kurşun yağmuruna tutarak kaçtı. Solhan kardeşler olay yerinde ölürken, yoldan geçen G.K. (34) isimli kadın ise seken kurşunlarla ağır yaralandı. Olayın yaklaşık iki yıl önce çıkan kan davasından kaynaklandığı belirtildi.