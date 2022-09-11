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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Kırmızı ışıkta kanlı pusu: 2 ölü

Mersin’de kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş etti. Saldırıda araçtaki iki kişi can verdi

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Kırmızı ışıkta kanlı pusu: 2 ölü
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Yıldız ile birlikte kahvehaneden çıkarak otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın'ın otomobiline henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu Kırgın ve Orhan Yıldız yaralandı. Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Kırgın ve Orhan Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis saldırganı yakalamak için çalışmaya başladı.

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Kırmızı ışıkta kanlı pusu: 2 ölü
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