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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Kırmızı ışıkta kurşun yağdırdılar

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kırmızı ışıkta kurşun yağdırdılar
İstanbul'da kırmızı ışıkta duran bir otomobile motosikletli saldırganlar silahlarla kurşun yağdırdı. Saldırıda araç sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Kâğıthane İmrahor Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Bayram Diril'in kullandığı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kırmızı ışığın yanması sonucu durunca motosikletli ve kar maskeli iki saldırgan otomobile ateş etmeye başladı. Yaralanan Diril, saldırganlardan kurtulmak için otomobiliyle hareket edip yolun karşı şeridine geçerek kaldırıma çıktı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayram Diril, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede uzun süre delil araştırması yaptı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken polis motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. -

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Kırmızı ışıkta kurşun yağdırdılar
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