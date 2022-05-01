Kırmızı ışıkta ölüm saçtı

İstanbul'da dün gece yaşanan 2 ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şura K. isimli kadın olay yerinde hayatını kaybetti. 1 kadın ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Poyrazköy geçişinde ise kontrolden çıkarak devrilen hayvan yemi yüklü TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada TIR'da bulunan 1 kişi de yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde TIR sürücüsü Ercan Tezcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada TIR'da bulunan Ömer Demir (35) de yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.