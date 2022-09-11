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Giriş Tarihi: 11.9.2022 10:46

Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta yavaşlayan otomobile yaklaşan şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Saldırıda sürücü Mustafa Kırgın (58), hayatını kaybederken, araçta bulunan Orhan Y. ise yaralandı.

DHA
Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kırgın, arkadaşı Orhan Y. İle birlikte kahvehaneden çıkarak 33 NLN 58 otomobiline bindi. Kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Kırgın'ın otomobiline henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli yaklaşarak tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Kırgın ve Orhan Y. yaralandı.

Göğsünden yaralanan Kırgın'ın aracı ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Kırgın, müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Orhan Y.'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kırmızı ışıkta otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
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