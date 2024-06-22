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Giriş Tarihi: 22.6.2024 12:39 Son Güncelleme: 22.6.2024 12:47

Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

İstanbul Fatih’te kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek isteyen kadına Yusuf Ö.’nün kullandığı motosiklet çarptı. Kazada kadın ağır yaralanırken motosiklette bulunan 2 kişi de hafif yaralandı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı

İstanbul'da 20.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesinde Adnan Menderes Bulvarında ışıklarda bekleyen motosiklet sürücüsü, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte Bayrampaşa istikametine doğru hareket etti. Yusuf Ö.'nün kullandığı motosiklet bir anda karşıya geçmek için yola atlayan kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet de devrildi. Kazada, motosiklette bulunan iki kişiyle, motosikletin çarptığı kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosikletin çarptığı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, motosiklette bulunan 2 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı
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