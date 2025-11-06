Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya hafriyat kamyonu çarptı

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Latin Sokak'ta meydana geldi. araçlar için yeşil ışık yandığında yolun karşına geçmeye çalışan bir vatandaş hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle şahıs kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şahıs Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü. Kamyon sürücüsü Yüksel Bahtiyar, "Bana yeşil yanıyordu, yayaya kırmızı yanıyordu. 3-4 kişi bekliyordu burada, öbürleri beklerken arkadaş atladı yola. Yayaya kırmızı yandığı halde atladı, yaya geçidinden de geçmedi. Durum böyle" dedi.