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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Kırmızı kart magandası

Kırmızı kart magandası

Amatör lig maçında ev sahibi takımın kalecisi ile konuk takımın futbolcusu kavga edince kırımız kart gördü. Karta öfkelenen kaleci Barış Yurt, kurusıkı tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı

Bursa Bölge 1'inci Amatör Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Yalıntaşspor, Samanlıspor'u ağırladı. Yalıntaşspor'un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp'e (19) kırmızı kart gösterdi. İki futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti. Burada tehditler savuran Yurt, şikayet üzerine gözaltına alındı. Tabancaya da el konulurken, Barış Yurt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, "İlk başta silahı inkar etti. Polislerin kamera görüntülerinin olduğunu söylemeleri üzerine kaleci kabul etti. Silahı getirerek polis ekiplerine teslim ettiler. İlk defa biz böyle bir olayla karşılaştık. Aileler çocuklarını bizlere emanet ediyorlar. 18 yaşını doldurmamış birçok oyuncumuz var. Aileler böyle olaylarla karşılaştıkça çocuklarını spor kulüplerine göndermez. Tabii ki kötü bir olay. Allah muhafaza silah patlamış olsa birinin canına zarar gelmiş olsa ne olur. Böyle olayların olmaması için gerekli bütün cezaların verilmesini istiyoruz" dedi. Hamza Tekinalp ise, "Ben soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek, diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş" diye konuştu.

'FUTBOL HAYATINI BİTİRECEĞİM'
Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil sadece futbolda değil her türlü şiddete karşı olduğunu belirterek, "Polise gidip, sporcum hakkında gereğini yapın dedim. Kendisini kadro dışı bıraktım. Federasyona şikayet ederek futbol hayatını bitireceğim. Yalnız, Samanlıspor yöneticileri de olayı abartıyor. Yakışmıyor" dedi.

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