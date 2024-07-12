“Kırmızı Liste" deki Şah Kartal”ına özel izolasyon

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), Doğayı Koruma Birliğinin nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için "kırmızı listeye" aldığı Şah Kartallarının enerji hatlarından zarar görmemesi hedefi ile izolasyon çalışmalarına devam ediyor. Tredaş ekipleri, Doğa ve Kültür Derneği (DOKU) ile yapılan iş birliği kapsamında Şah Kartal ve yavrularının korunması için yuvaya yakın direklerde izolasyon işlemi gerçekleştirdi.

Trakya'nın Şah Kartal'ın üreme bölgelerinden biri olduğuna işaret eden Tredaş Genel Müdürü Reşit Bilgili, "Doğal yaşamın korunmasının, ekosistem dengesi ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi açısından kritik öneme sahip olduğu biliniyor, Şah Kartal gibi türlerin yaşam alanlarını korumaya yönelik çalışmaların içinde olmak mutluluk verici" dedi.

12 YILDIR DÜZENLİ OLARAK İZLENİYOR

12 yıldır Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği (BSPB) ve Türkiye'deki doğa korumacılar tarafından düzenli olarak izlenen Şah Kartal`ın Trakya popülasyonunun karşı karşıya olduğu tehditlerden birinin enerji hatları olduğu ve özellikle yavru kartalların uçma deneyimleri olmaması sebebiyle bu tehditten daha fazla etkilendiği ifade ediliyor.

Bu tehdidin özellikle yuvalar ve beslenme alanları çevresinde en aza indirilmesi amacıyla, DOKU Derneği ve BSPB Avrupa Yeşil Kuşağı kapsamında BestBelt programı tarafından desteklenen "Şah Kartalın Kadim Diyarı" isimli proje yürütülüyor. 2025 yılına kadar devam edecek proje, Trakya'daki üreyen Şah Kartal nüfusunun bilimsel yöntemlerle izlenmesini, türe yönelik tehditlerin belirlenerek azaltılmasını ve türün bölgesel ölçekte korunması için bir acil durum eylem planının hazırlanmasını kapsıyor.

Projenin en önemli paydaşlarından olan Tredaş ile yapılan teknik istişareler sonucunda Şah Kartal yuvalarının yakın çevresindeki elektrik hatlarının izolasyon çalışmaları devam ediyor. Doğa ve Kültür Derneği arazi ekibi tarafından tespit edilen ve kartalların geleceği için potansiyel tehlike oluşturan elektrik hatları Tredaş ile paylaşılarak proaktif şekilde gerekli koruma çalışmaları gerçekleştiriliyor.