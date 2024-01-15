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Giriş Tarihi: 15.1.2024 11:48 Son Güncelleme: 15.1.2024 11:49

Kırmızı listede yer alıyor, Tunceli’de görüntülendi

Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kırmızı listede yer alıyor, Tunceli’de görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Düzgün Çinkılıç isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Vaşağa bir akraba ziyaretine giderken Sansa Vadisi civarında denk geldiğini söyleyen Düzgün Çinkılıç, "Aracı durdurup kısa sürede olsa vaşağı kayıt altına alma şansı yakaladım. Yoldan karşıya geçen vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu" dedi.

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Kırmızı listede yer alıyor, Tunceli’de görüntülendi
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