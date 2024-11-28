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Giriş Tarihi: 28.11.2024 11:13 Son Güncelleme: 28.11.2024 11:35

Kırmızı listedeler; biri Tunceli’de biri de Erzincan’da görüntülendi

Tunceli ve Erzincan’da, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Kırmızı listedeler; biri Tunceli’de biri de Erzincan’da görüntülendi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan merkeze bağlı Altınbaşak Beldesi'nde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Pülümür İlçesi'nde Mustafa Bulut isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınan vaşak, karda ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Erzincan merkez Altınbaşak Beldesi'nde ise, Berkay Aydoğdu isimli vatandaş, karlı ağaçta kamufle olan ve daha sonra ağaçtan inerek gözden kaybolan vaşağı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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Kırmızı listedeler; biri Tunceli’de biri de Erzincan’da görüntülendi
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