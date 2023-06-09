Kırmızı reçeteli ilaçları bağımlılara sattılar

Adana'da yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkili ilaçların, yasa dışı ticaretini yaparak SGK'yı dolandırdığı iddia edilen 2'si eczacı kalfası 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı yollarla temin ettiği ilaçları bağımlılara sattığı iddia edildi. öte yandan şüphelilerin polise yakalanamamak için ilaç kutularındaki barkodları yırttığı ya da tane ile satış yaptığı ortaya çıktı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan bazılarının "Devleti mi sattık? Adam mı öldürdük? Devletin verdiği 2 tane raporlu ilacı aldık" demesi duyanları hayrete düşürdü. Hakim karşınsa çıkan zanlılardan 7'si tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkili ilaçların, yasa dışı ticaretini yaparak SGK'yı dolandırdığı belirlenen şebekeyi, yaklaşık 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından tespit etti. Savcılığın, şebeke üyesi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından KOM ekipleri, belirlenen adreslere 6 Haziran'da şafak vakti operasyon düzenledi.

YÖNETİCİLER ECZACI KALFASI

Operasyonda, şebekeyi yönettiği öne sürülen eczacı kalfası C.E. ile M.U.'nun da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 bin 887 adet uyuşturucu içerikli ilaç ve hap, 60,76 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, bir miktar Hint keneviri tohumu, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 58 dolu fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

BAĞIMLILARA İLAÇ SATIMLAR

Şüphelilerden C.E.'nin, yasa dışı yollarla temin ettiği ilaçları, birlikte hareket ettiği kişiler aracılığıyla bağımlılara sattığı belirlendi. Öte yandan şüphelilerin, tespit edilememek için ilaç kutularındaki barkodları yırttığı ya da tane ile satış yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazılarının adliyeye sevk edilirken, "Devleti mi sattık? Adam mı öldürdük? Devletin verdiği 2 tane raporlu ilacı aldık" diyerek gülümsemesi dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 7 kişi tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.