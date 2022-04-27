İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde oturan İlyas U.'nun kapısını kilitlemeden ayrıldığı evi soyuldu. Maddi değeri 12 bin lira olan dizüstü bilgisayarı ve dört bin lira değerinde ruhsatlı silahı çalınan İlyas U. şikayetçi oldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; soyulan adresin çevresindeki 15 noktadan güvenlik kamera görüntülerini topladı.
Olayın yaşandığı Akçay Sokak üzerine gelen "Kırmızı" şapkalı bir kişinin olayı gerçekleştirdiği ve kaçtığı belirlendi. Şüphelinin şapkayı Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden kredi kartını kullanarak satın aldığı saptandı.
Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar!
33 yaşındaki soyguncu Hasan B.'nin açık kimliği tespit edildi. "Güveni Kötüye Kullanmak, Nitelikli Hırsızlık, Dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunan Hasan B., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Hasan B. çaldığı silahı da polislere teslim etti. Başka hırsızlık olaylarına da karıştığı iddia edilen Hasan B., çaldığı dizüstü bilgisayarı ise Sefaköy'de bir kişiye sattığını söyledi.