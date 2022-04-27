Kırmızı şapkadan tespit edip yakaladılar!

33 yaşındaki soyguncu Hasan B.'nin açık kimliği tespit edildi. "Güveni Kötüye Kullanmak, Nitelikli Hırsızlık, Dolandırıcılık" suçlarından kaydı bulunan Hasan B., Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Hasan B. çaldığı silahı da polislere teslim etti. Başka hırsızlık olaylarına da karıştığı iddia edilen Hasan B., çaldığı dizüstü bilgisayarı ise Sefaköy'de bir kişiye sattığını söyledi.