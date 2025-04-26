‘Kırmızı Yelekliler’ depremzedelere umut oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde afetlerin ardından afetzede vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak ve destek olmak için görev yapan Psikososyal Destek (PSD) ekipleri, İstanbul'da ardı ardına yaşanan depremlerden sonra sahaya inerek İstanbulluların yanında oldu. PSD ekipleri şimdiye kadar 98 bini aşkın vatandaşa ulaştı. Her afetin ardından vatandaşa psikososyal destek olmak için sahaya inen ve halk arasında "Kırmızı Yelekliler" olarak bilinen PSD ekipleri, İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından da vatandaşın yanında. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Koordinasyon çalışmalarına yönelik çalışmalar hızla hayata geçirilmeye başlandı. Kırmızı yelekliler, vatandaşın ilk anda ihtiyaç duyduğu psikolojik desteği sunuyor. Bu arada, deprem dolayısıyla hastanelerde halen 32 yaralı olduğu, bunların 28'inin İstanbul'da, diğerlerinin ise farklı şehirlerde olduğu belirtildi. Hastaların hayati tehlikelerinin olmadığı kaydedildi.