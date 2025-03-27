Kırmızı yelekliler umut oluyor

Konya'da yaşayan çocuk gelişim uzmanı Seyit Öztürk (25), küçük yaşlardan itibaren birçok yardım kuruluşunda aktif şekilde yer aldı. 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlerinin ardından ise Kırmızı Yelekliler Derneğini kurup başkanlığını üstlenen Öztürk, deprem bölgesindeki çocuklara ve gençlere yönelik sosyal ve psikososyal iyileştirme programları düzenlemeye başladı.

Çoğunluğu üniversite öğrencisi 20 yaş ortalamasıyla 250 kadar gönüllü ile okulları ziyaret ettiklerini belirten Seyit Öztürk, "Her şey minik yüreklerimizin yüzlerinde ki tebessüme vesile olabilmek için. Onlarla ağabey ve ablaları olarak yakından ilgileniyoruz, oyunlar oynuyoruz, hayallerini dinliyoruz. Her çocuğa hayal kurdurmak ve birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Depremzede çocuklarımıza hayatın devam ettiğini, dört elle sarılmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz.

'BU DUYGU ANLATILMAZ'

Birlikte şehit ailelerine ve görev başındaki güvenlik güçlerimize mektuplar yazıyoruz. Çocuklardan çok güzel geri dönüş alıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ancak ben 'Çocuklar ve gençler geleceğimiz değil, bu günümüz' diyorum. Yanlarına gittiğimizde koşarak gelip sarılmalarının tarifi yok. Bu mutluluk, tüm yorgunluklarımızın ve çabalarımızın meyvesi oluyor. Hep gülmesini istiyoruz. Son bir yüreğe dokunana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.