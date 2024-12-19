Kırşehir AK Parti’nin AKİM projesi için Pilot İl seçildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Mobil AKİM'in yerli ve milli ruhu simgeleyen Togg aracılığıyla, kırsal alanlardan başlayarak köy köy, mahalle mahalle vatandaşlarla bir arada olacaklarını belirtti. Uygur, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Mobil AKİM aracılığıyla teşkilatlarla birlikte milletimizin her bir ferdiyle temas halinde olacağız" ifadelerini kullandı. Proje, ilk aşamada 10 pilot ilde uygulanacak. Bu iller arasında Kırşehir'in yanı sıra Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Konya, Aksaray, Kırıkkale ve Karabük yer alıyor. Mobil AKİM aracında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir mektup, boyama kitabı, boyama kalemi, kalemlik, şapka, balon ve çeşitli oyuncakların bulunduğu hediye paketleri vatandaşlara dağıtılacak.

Projenin Kırşehir'de başlaması AK Parti'nin halkla olan bağını daha da güçlendirmeyi ve vatandaşların taleplerine doğrudan cevap verebilmeyi amaçlıyor. Uygulamanın ardından, Mobil AKİM'in tüm Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.