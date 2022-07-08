Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir bayram namazı saati! 2022 Kırşehir’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 8.7.2022 14:08

Kırşehir bayram namazı saati! 2022 Kırşehir’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kırşehir bayram namazı saati 2022 Diyanet namaz vakitleri ile yanıt buldu. Kurban Bayramının ilk günü eda edilecek bayram namazı saatleri il il açıklandı. “Kırşehir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak” sorusu yanıt arıyor. Sayılı saatler kalan Kurban Bayramı namazı için geri sayım başladı. İşte, Kırşehir bayram namazı vakti

Kırşehir bayram namazı saati! 2022 Kırşehir’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?

"Kırşehir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı öncesinde Diyanet bayram namazı saatleri illerle paylaşıldı. Müslüman alemi tarafından takip edilen namaz vakitleri il il sorgulanıyor. Kırşehir bayram namazı vakti de sorgulananlar arasında. İşte, Diyanet ile Kırşehir bayram namazı saati 2022!

KIRŞEHİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2022

Diyanet tarafından paylaşılan saatlere göre; Kurban Bayramı namazı Kırşehir'de saat 05.59'da kılınacak.

Birkaç büyükşehirde bayram namazı saatleri şöyle:

İstanbul: 06.15

Ankara: 06.03

İzmir: 06.29

Eskişehir: 06.12

Konya: 06.09

Çanakkale: 06.28

KIRŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı iki rekat kılınmaktadır. Niyet ile başlanır. Cemaat ile birlikte camide kılınmaktadır.

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BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Kurban Bayramı namazına "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

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Kırşehir bayram namazı saati! 2022 Kırşehir’de Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak?
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