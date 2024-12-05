Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de bir ilk 15 santimetrelik yumurtalık kisti kapalı ameliyatla çıkarıldı
Giriş Tarihi: 5.12.2024 10:19 Son Güncelleme: 5.12.2024 10:31

Kırşehir’de bir ilk 15 santimetrelik yumurtalık kisti kapalı ameliyatla çıkarıldı

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ekibi, 15 santimetre uzunluğu 700 gram ağırlığındaki yumurtalık kistini kapalı ameliyatla başarılı bir şekilde çıkardı.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehir’de bir ilk 15 santimetrelik yumurtalık kisti kapalı ameliyatla çıkarıldı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğin görevli Op. Dr. Kadir Kangal, Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Tayarer, Asistan Dr. Adil Yüksel Togay ve Asistan Dr. Doğan Yıldırım hastaneye başvuran ve yumurtalık kisti teşhisi konulan hastayı başarılı bir şekilde ameliyat etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kadir Kangal, "Kliniğimize başvuran hastamızda yaptığımız kontrollerde yaklaşık 15 cm çapında ve 600-700 gram ağırlığında bir yumurtalık kisti tespit etti. Buradan şu çağrıyı yapıyorum. Sağlığınızı önemseyin! Kadın sağlığı için düzenli jinekolojik kontroller hayati önem taşır. Erken teşhis, daha sağlıklı bir gelecek demektir" dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Süleyman Ersoy ve Hastane Başheki Dr. Öğr. Üyesi Erkan Dulkadiroğlu ameliyatı yapan hekimleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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Kırşehir’de bir ilk 15 santimetrelik yumurtalık kisti kapalı ameliyatla çıkarıldı
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