Kırşehir’de büyük zaferin 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı

Kırşehir'de Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Zafer Bayramı kutlamalarına Vali Hüdayar Mete Buhara, Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Kutlamalar, Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından düzenlenen törenle devam etti.
Törende, mehter takımı gösterisi, Zafer Bayramı konulu şiirlerinin okunması ve halk oyunu gösterileri yapıldı. Kutlamalar kapsamında saat 20.00'da kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.