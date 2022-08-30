Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir’de büyük zaferin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı
Giriş Tarihi: 30.8.2022 14:50 Son Güncelleme: 30.8.2022 15:18

Kırşehir’de büyük zaferin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan büyük zaferin 100'üncü Yıl dönümü Kırşehir’de, çelenk sunumu ve törenle kutlandı.

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de büyük zaferin 100’üncü yılı coşkuyla kutlandı

Kırşehir'de Cacabey Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan Zafer Bayramı kutlamalarına Vali Hüdayar Mete Buhara, Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, Valilik ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından düzenlenen törenle devam etti.

Törende, mehter takımı gösterisi, Zafer Bayramı konulu şiirlerinin okunması ve halk oyunu gösterileri yapıldı. Kutlamalar kapsamında saat 20.00'da kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

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Kırşehir’de büyük zaferin 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı
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