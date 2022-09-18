Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir'de cinayet: Eşini öldürüp kendini vurdu
Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:29 Son Güncelleme: 18.9.2022 13:30

Kırşehir'de cinayet: Eşini öldürüp kendini vurdu

Kırşehir'de boşanmak üzere olduğu eşini tabanca ile öldüren şahıs, polisten kaçarken yakalanacağını anlayınca silahı başına dayayıp ateşledi.

İHA
Kırşehir’de cinayet: Eşini öldürüp kendini vurdu
Edinilen bilgiye göre, M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak üzere Kervansaray Mahallesi'nde bulunan eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti. İddiaya göre M.T., barışma talebini reddeden eşi Hatice T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti. Olayın ardından adrese gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
TOKİ ev taksitleri sabit mi ve ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut ev fiyatları ne kadar oldu?
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
“Tek kuruş almayacak” denen Tarkan’a bakın! Tarkan’ın İzmir konserinden aldığı ücret ortaya çıktı!
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Son dakika | Avrupa'da sansasyonel çöküş; yüzlerce dev iflas bayrağını açtı!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
Bor madeninde hayaller adım adım gerçek oluyor: Stratejik 'ferrobor' adımı da atıldı! Her şey Berat Albayrak'ın o konuşmasıyla başladı
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, ödeme planı nasıl olacak? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA: Suriye ile görüşmelerin perde arkası belli oldu! İşte dikkat çeken şartlar ve yol haritası
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'de cinayet: Eşini öldürüp kendini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA