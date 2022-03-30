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Giriş Tarihi: 30.3.2022 17:22 Son Güncelleme: 30.3.2022 17:55

Kırşehir'de Hasan seferberliği

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de Hasan seferberliği

Kırşehir'de kendilerine polis süsü veren iki güvenlik görevlisi tarafından kaçırıldıktan sonra öldürülerek cesetlerin Kızılırmak'a atılan Şeyma Demir'in cesedi bulunurken, Hasan Ayldoğan'ın cenazesine hala ulaşılamadı. Karnından vurulduğu için cesedinin suyun dibine çöktüğü tahmin edilen Hasan Aydoğan için arama seferberliği başlatıldı. AFAD ekipleri ve jandarma su yüzeyinde, balık adamların ise sualtında aradığı Hasan'ın cesedine 3. günde de ulaşılamadı.

Kırşehir'de nişanlanacakları günü bekleyen Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi Şeyma Demir ile özel bir şirkette çalışan Hasan Aydoğan'ın güvenlikçiler tarafından katledilmeleri Kırşehir'i yasa boğdu.

Kırşehir Belediyesi'nde çalışan güvenlikçiler Şefik Ekinci ve Sami Aydoğan tarafından kaçırılarak katledilen genç sevgililerden Şeyma Demir'in cenazesine ulaşılırken, Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.

BİR BARAJDA KAPAKLAR KAPANDI, DİĞERİNDE AÇILDI

Ellerini arkadan kelepçeleyip ayaklarını bağladıkları Şeyda Demir ve Hasan Aydoğan'ı Kızılırmak'a atan güvenlikçilerden Sami Aydoğan çapraz sorguda suçlarını itiraf etti. Sami Aydoğan belirttiği bölgede yapılan aramalarda Şeyda Demir'i cesedine ulaşılırken Hasan Aydoğan'a ise ulaşılamadı. Karnından vurulan ve karnına su dolduğu için suyun dibine çöktüğü tahmin edilen Sami Aydoğan'ın bulunabilmesi için Kayseri ve Kırşehir'deki barajlarda su tutma ve bırakma işlemi yapıldı. Kızılırmak'ın Kayseri'deki Yamula Barajı ile Kırşehir'deki Hirfanlı barajları arasında bulunan bölümde arama yapıldığı için suyun debisini düşürmek amacıyla Yamula Barajında kapaklar kapatılırken, Hirfanlı Barajında ise kapaklar açıldı.

EGM VE JANDARMA'NIN EN TECRÜBELİ EKİPLERİ ARIYOR

Aramaların 3. gününde Hasan Aydoğan'ın cesedinin bulunması için kıyı ve sualtı arama çalışmalarına hız verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Müdürlüğü'nün en tecrübeli sualtı arama timleri Kırşehir'e geldi. Hem kıyı hem de sualtı aramalarının yapıldığı Kızılırmak çevresinde ise jandarma ekipleri arama tarama faaliyeti yürütüyor.

KAÇIRMA GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, Güvenlik görevlileri Şefik Ekici ve Sami Aydoğan'ın genç sevgilileri kaçırma görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin Şeyda ve Hasan'ın yanına gelmeleri ve daha sonra o bölgeden araçla hızla uzaklaşmaları görülüyor. Görüntülerde; beyaz otomobilin bölgeye hızla geldikten sonra bir süre bekleyip, ardından yine aynı yoldan geri dönerek uzaklaştığı görülüyor.

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Kırşehir'de Hasan seferberliği
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