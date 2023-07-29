Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir'de iş hanında yangın: 9 iş yeri zarar gördü
Giriş Tarihi: 29.7.2023 02:09

Kırşehir'de iş hanında yangın: 9 iş yeri zarar gördü

Kırşehir'de bir iş hanında çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülürken 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi

İHA
Kırşehir’de iş hanında yangın: 9 iş yeri zarar gördü

Edinilen bilgiye göre Ali Veli Sokağında bulunan bir iş hanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

Alevler, kısa sürede çevrede bulunan iş yerlerine de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ederken 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın anında bölgede bulunan görgü tanığı; yangının çıktığı sırada iş hanında bir kişinin kaldığını ve daha sonra vatandaşların da yardımıyla dışarı çıktığını anlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti
İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk
Son dakika | Bakan Fidan'dan çarpıcı açıklamalar: TBMM İsveç'e NATO vizesi verecek mi?
Son dakika | CHP'lilere Akbelen'de protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma
SON DAKİKA | "İDEF sektöre damga vurdu!" Başkan Erdoğan açıkladı: Yıl sonu hedefimiz 6 milyar dolar
Son dakika: Gri kategoride aranan terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Hiç kimse seninle kıyaslanamaz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! İzmir'de yeni kriz patlak verdi!
CHP, FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'de iş hanında yangın: 9 iş yeri zarar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA