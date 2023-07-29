Kırşehir’de iş hanında yangın: 9 iş yeri zarar gördü

Edinilen bilgiye göre Ali Veli Sokağında bulunan bir iş hanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti.

Alevler, kısa sürede çevrede bulunan iş yerlerine de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ederken 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın anında bölgede bulunan görgü tanığı; yangının çıktığı sırada iş hanında bir kişinin kaldığını ve daha sonra vatandaşların da yardımıyla dışarı çıktığını anlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.