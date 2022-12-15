Kırşehir’de Jandarma oyuncak içinde uyuşturucu buldu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığu tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çiçekdağı ilçesinde torbacılara operasyon düzenlendi. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunu işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyon da şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.