Kırşehir’de Jandarma oyuncak içinde uyuşturucu buldu

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığu tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Çiçekdağı ilçesinde torbacılara operasyon düzenlendi. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçunu işleyen şüphelilere yönelik yapılan operasyon da şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapıldı.
Yapılan arama sonucunda; Satışa hazır halde paketlenmiş çok miktarda Metamfetamin, Skunk ve Eroin maddesi ile suçta kullanılan ruhsatsız tabanca, sahte para, cep telefonları ve otomobile el konuldu.
OYUNCAK İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKTI
Jandarma ekiplerince tutuklanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda bir şüphelinin uyuşturucu maddeleri oyuncak peluşların içine saklayıp yine çocuk çantasına yerleştirdiği tespit edildi.
Bir şüphelinin ise aracının içerisine gizli bölme yaptırıp uyuşturucu maddeleri sakladığı öğrenildi.