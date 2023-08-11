Kırşehir’de kaza; 1 ölü, 3 yaralı

Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında gece saatlerinde gerçekleşen kazada Cesur Uras (40) yönetimindeki yük tırı seyir halinde iken yakıt aldıktan sonra karayoluna çıkan Zübeyir Güneş (45) idaresindeki otomobile çarptı.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Zübeyir Güneş hayatını kaybederken aynı aileden Emrehan Güneş (17), Ayten Güneş (45), Hümeyra Güneş (24) ile birlikte tır sürücüsü Cesur Uras yaralandı. Yaralılar Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.