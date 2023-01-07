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Giriş Tarihi: 7.1.2023 11:23 Son Güncelleme: 7.1.2023 11:52

Kırşehir’de kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Kırşehir-Kırıkkale yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 2 ölü 7 yaralı var.

ZAHİDE VURAL
Kırşehir’de kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Kırıkkale-Kırşehir yolu Akpınar ilçesi yakınlarında buzlanma ve sis etkisiyle 3 tır, bir yolcu otobüsü ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Vali Hüdayar Mete Buhara ve İl Jandarma Komutanı Sadık Gülecen'in de incelemelerde bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

Vali Buhara kazayla ilgili yaptığı paylaşımda "Bu sabah Kırşehir Kırıkkale güzergahı devlet karayolu 27. kilometresinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere intikali sağlanmış olup tedavileri devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Kış şartlarında yolda olan vatandaşlarımızı özellikle sis ve gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaya davet ediyorum." dedi.

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Kırşehir’de kaza: 2 ölü, 7 yaralı
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