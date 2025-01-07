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Giriş Tarihi: 7.1.2025 11:00 Son Güncelleme: 7.1.2025 11:01

Kırşehir'deki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

CANSU KILINÇ CANSU KILINÇ
Kırşehir’deki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Kaza, dün sabah saatlerinde Savcılı yolu üzerinde, domates serasına gitmekte olan 40 ABF 071 plakalı servis minibüsünün hatalı sollama yapması sonucu 19 TR 705 ve 38 NP 337 plakalı araçlarla çarpışmasıyla gerçekleşti.

Kazada ağır yaralanan ve Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan ırak uyruklu işci Haydar Ali Muhammed yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. Durumu ağır olan 5 kişinin ve diğer 20 yaralının hastanedeki tedavisi ise devam ediyor.

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Kırşehir'deki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
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