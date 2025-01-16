Kırşehir’de Siberağ-15 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siberağ-15 operasyonu kapsamında Kırşehir'in de dahil olduğu 9 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

KIRŞEHİR'DEKİ OPERASYONUN AYRINTILARI

Siberağ-15 operasyonu kapsamında, 2017-2024 yılları arasında saadet zinciri yöntemiyle 30 milyar 478 milyon 473 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Kırşehir'in de aralarında olduğu illerde 21 şüpheli yakalandı, 752 banka ve kripto para hesabına el konuldu. Operasyonda şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "reklam izle para kazan" vaatleriyle çok sayıda vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Ayrıca ele geçirilen deliller arasında bilgisayarlar, cep telefonları, taşınabilir bellekler ve banka/kredi kartları bulundu. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Kırşehir ve diğer illerdeki operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü. Bakan Yerlikaya, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, "Yüksek kazanç vaat eden şüpheli platformlardan uzak durun, mağduriyet yaşamayın" dedi.