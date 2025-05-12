Kırşehir’de sigorta tuzağı çökertildi: 6 gözaltı, 3 tutuklama

Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde, Kırşehir'deki bir iş yeri aracılığıyla sigorta işlemi yaptırmak isteyen vatandaşların banka hesaplarına, bilgileri ve rızaları dışında erişim sağlandığı tespit edildi. Bu yolla elde edilen bilgilerle, dolandırıcılık şebekesi üyeleri tarafından şirket yetkilileriyle bağlantılı kişilerin hesaplarına para aktarımı yapılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Kırşehir merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda Kırşehir ve Gaziantep'te 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 harici disk ve 3 adet flash bellek olmak üzere toplam 21 dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.K. ve H.Ş., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ö.K. hakkında adli kontrol kararı verilirken, C.D., H.K. ve İ.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.