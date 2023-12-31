Haberler Yaşam Haberleri Kırşehir'de silahlı saldırıya uğramıştı! 14 gün sonra hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 31.12.2023 15:45

Kırşehir'de silahlı saldırıya uğramıştı! 14 gün sonra hayatını kaybetti

Kırşehir'de silahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan kahvehane sahibi Veysel Uçar (58), 14 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Kırşehir’de silahlı saldırıya uğramıştı! 14 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 17 Aralık'ta sabah saatlerinde Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Sultan Tekbıçak (65) ile oğlu Musa Tekbıçak'ın (45) oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan jandarma, araçla köyden kaçan şüphelilerin Ö.G. ve D.U. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgularında suçlamaları reddetti. İşlemleri sonrası şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavisi devam eden Veysel Uçar ise 14 gün sonra hayatını kaybetti. Uçar'ın ölümünün ardından bırakılan 2 şüphelinin de yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika... Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "Süper Kupa" tepkisi: İstismar siyaseti!
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya nokta operasyon! Türk diplomatın kanı yerde kalmadı: Terörist Cemil Akar etkisiz...
Her yönüyle Riyad krizi
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Yürüyüşümüzün önüne kimse geçemeyecek
Atatürk 150 yıllık çöküşe son verdi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yerel Seçim mesajı: Yeniden aslına rücu ettirmek için 31 Mart çok önemli
Yanındakilere 'köle' olarak sesleniyor: İşte Fergio Bey ve mesleği
Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
İhracat her zamankinden daha önemli olacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırşehir'de silahlı saldırıya uğramıştı! 14 gün sonra hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA