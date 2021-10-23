Kırşehir’de ziynet eşyası ve döviz çaldı, Ankara’da eğlencede yakalandı

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını H.H.İ.'nin yaptığını, arkadaşından aldığı otomobille de Ankara'ya kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri, H.H.İ.'nin Ulus ilçesindeki eğlence mekanında olduğunu öğrendi ve buraya operasyon düzenledi. Eğlenirken yakalanan H.H.İ., gözaltına alındı. H.H.İ.'nin, çaldıklarının 80 bin lirasını harcadığı belirlendi. Geri kalan ziynet eşyası ve paralar da el koyularak, sahibine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan H.H.İ., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.