Kırşehir’deki dehşette yeni gelişme: Şüpheli tutuklandı!

Kanlı olay, 17 Aralık'ta, sabah saatlerinde, Dedeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Sultan Tekbıçak (65) ile oğlu Musa Tekbıçak'ın (45) oturduğu eve kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle ateş edildi. Daha sonra aynı kişiler, köyde kahvehane işleten Veysel Uçar'ın yaşadığı eve tüfekle saldırıda bulundu.