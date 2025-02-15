Kırşehir’deki feci kazada yaralanmıştı: 39 gün sonra acı haber geldi

Kırşehir'de 7 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişinin hayatını kaybetmesine, 20 kişinin yaralanmasına yol açan kazada, yoğun bakımda tedavi gören Irak uyruklu işçi Favziyeh Alviye, 39 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Karakurt köyü yakınlarında saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Aynı yöne giden Mustafa Harman yönetimindeki işçi servis minibüsü ile Mehmet Duman'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Hüsnü Çetin'in hakimiyetindeki başka bir otomobil ile yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada minibüs devrilirken, 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Yoğun bakımda tedavi gören Favziyeh Alviye'nin hayatını kaybettiği ve cenazesinin Kırşehir'de toprağa verileceği bildirildi.