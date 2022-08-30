Bu sene okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ne kadar?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Kırtasiye yardımı başvurusu E-Devlet sayfasından Eğitim Öğretim Yardımı Talebi sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup Bakanlıkça gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ödemeleri bin 300 TL olarak hesaplara geçiyor. İşte Kırtasiye Yardımı başvuruları bilgileri.
KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,
Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,
Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.
KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.