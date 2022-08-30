Haberler Yaşam Haberleri Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e-Devlet: Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.8.2022 14:24 Son Güncelleme: 30.8.2022 14:25

Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e-Devlet: Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ne kadar?

Kırtasiye Yardımı; yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet ekranı üzerinden “Eğitim Öğretim Yardımı Talebi” sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. Belirtilen şartları taşıyanlar bu destekten yararlanabilirken “Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ne kadar?” sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı ve bilgiler.

Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e-Devlet: Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ne kadar?

Bu sene okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ne kadar?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Kırtasiye yardımı başvurusu E-Devlet sayfasından Eğitim Öğretim Yardımı Talebi sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup Bakanlıkça gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ödemeleri bin 300 TL olarak hesaplara geçiyor. İşte Kırtasiye Yardımı başvuruları bilgileri.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenen eğitim yardımı için talepte bulunabilirsiniz.

E-DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kırtasiye Yardımı başvurusu e-Devlet ekranı üzerinden "Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" sayfasından gerçekleştirilmektedir. E-Devlet şifresi ile belirtilen sayfa üzerinden başvurular yapılabilmektedir.

KIRTASİYE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam edenler,

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanlar,

Bu hizmeti kullanarak, şehit / gazi ve vazife malüllerine veya çocuklarına yılda bir kez ödenmektedir.

KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

Kırtasiye yardımı ödemeleri 1.300 TL olarak belirlenmiştir.

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Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı e-Devlet: Eğitim Öğretim Yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilir ve ne kadar?
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