Bu sene okullar 12 Eylül 2022 tarihinde açılacak. Yeni eğitim öğretim yılına sayılı günler kala "Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve ne kadar?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Kırtasiye yardımı başvurusu E-Devlet sayfasından Eğitim Öğretim Yardımı Talebi sayfası üzerinden gerçekleştirilecek olup Bakanlıkça gerçekleştirilen kırtasiye yardımı ödemeleri bin 300 TL olarak hesaplara geçiyor. İşte Kırtasiye Yardımı başvuruları bilgileri.