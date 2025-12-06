Kış Gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? İşte 2025 en uzun gece

Güneş'in gökyüzünde en güneydeki pozisyonuna ulaştığı ve Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüzün yaşandığı an olan Kış Gündönümü, astroloji ve astronomi takvimlerinde önemli bir yer tutar. Bu tarihten sonra günler yavaş yavaş uzamaya başlar ve doğa, bahara doğru ilk adımlarını atmış olur. Kışın bu önemli dönüm noktasını, yani en uzun geceyi ne zaman yaşayacağımızı ve bu olayın bilimsel arka planını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı.
Kış Gündönümü, yaklaşık her yıl 21 Aralık tarihine denk gelir.
Tarih: 21 Aralık 2025 Pazar
Bu tarihte, Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa gündüzü ve dolayısıyla en uzun gecesi yaşanır. Güney Yarımküre'de ise durum tam tersidir; onlar en uzun gündüzü (Yaz Gündönümü) yaşarlar.
Kış Gündönümü, Dünya'nın eksen eğikliğinin bir sonucudur ve bu eğiklik nedeniyle Güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla ulaşır.
21 Aralık'ta Güneş ışınları, Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile düşer.
Bu durum, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcını ve Güneş'in ufuk üzerindeki en düşük yüksekliğe ulaştığı anı gösterir, bu da en kısa gün süresini beraberinde getirir.