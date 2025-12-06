Kış Gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? İşte 2025 en uzun gece

Güneş'in gökyüzünde en güneydeki pozisyonuna ulaştığı ve Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüzün yaşandığı an olan Kış Gündönümü, astroloji ve astronomi takvimlerinde önemli bir yer tutar. Bu tarihten sonra günler yavaş yavaş uzamaya başlar ve doğa, bahara doğru ilk adımlarını atmış olur. Kışın bu önemli dönüm noktasını, yani en uzun geceyi ne zaman yaşayacağımızı ve bu olayın bilimsel arka planını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı.