Haberler Yaşam Haberleri Kış Gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? İşte 2025 en uzun gece
Giriş Tarihi: 6.12.2025 00:08

Kış Gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? İşte 2025 en uzun gece

Kuzey Yarımküre'de yaşayanlar için yılın en karanlık dönemi sona eriyor! Astronomik olarak kış mevsiminin başlangıcını işaret eden Kış Gündönümü tarihi yaklaşıyor. Bu olay, aynı zamanda yılın en uzun gecesinin yaşandığı ve bu tarihten itibaren gündüzlerin yeniden uzamaya başladığı anlamına geliyor. Kış gündönümü ne zaman gerçekleşecek ve günler ne zaman uzamaya başlayacak? İşte en uzun gece tarihi 2025:

Kış Gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? İşte 2025 en uzun gece
  • ABONE OL

Güneş'in gökyüzünde en güneydeki pozisyonuna ulaştığı ve Kuzey Yarımküre'de en kısa gündüzün yaşandığı an olan Kış Gündönümü, astroloji ve astronomi takvimlerinde önemli bir yer tutar. Bu tarihten sonra günler yavaş yavaş uzamaya başlar ve doğa, bahara doğru ilk adımlarını atmış olur. Kışın bu önemli dönüm noktasını, yani en uzun geceyi ne zaman yaşayacağımızı ve bu olayın bilimsel arka planını merak edenler araştırmalara hız kazandırdı.

KIŞ GÜNDÖNÜMÜ (EN UZUN GECE) NE ZAMAN?

Kış Gündönümü, yaklaşık her yıl 21 Aralık tarihine denk gelir.

Tarih: 21 Aralık 2025 Pazar

Bu tarihte, Kuzey Yarımküre'de yılın en kısa gündüzü ve dolayısıyla en uzun gecesi yaşanır. Güney Yarımküre'de ise durum tam tersidir; onlar en uzun gündüzü (Yaz Gündönümü) yaşarlar.

GÜNLER NE ZAMAN UZAMAYA BAŞLAYACAK?

Kış Gündönümü tarihi, sadece en uzun geceyi işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda gündüzlerin uzamaya başladığı dönüm noktasıdır.

21 Aralık tarihinden hemen sonra, yani 22 Aralık günü itibarıyla, gündüz süreleri uzamaya ve geceler kısalmaya başlayacaktır.

Kış Gündönümü, Dünya'nın eksen eğikliğinin bir sonucudur ve bu eğiklik nedeniyle Güneş ışınları yeryüzüne farklı açılarla ulaşır.

21 Aralık'ta Güneş ışınları, Oğlak Dönencesi'ne dik açı ile düşer.

Bu durum, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcını ve Güneş'in ufuk üzerindeki en düşük yüksekliğe ulaştığı anı gösterir, bu da en kısa gün süresini beraberinde getirir.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Kış Gündönümü ne zaman, günler hangi tarihte uzamaya başlayacak? İşte 2025 en uzun gece
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz