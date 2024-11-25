Kış lastığı hayat kurtarır

Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 7 Nisan'a kadar sürecek uygulama ile ilgili, "Şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" dedi. Duyurunun ardından lastikçilerde yoğunluk başladı. Vatandaşların kış lastiği değişim işlemlerine yaklaşık bir ay önceden başladığını belirten lastik bayi sahibi Erkan Sezgin, "Vatandaşlarımız kış lastiği konusunda oldukça duyarlı hale geldi. Güzel havalara rağmen bir ay önceden kış lastiği değişimine başladılar. Kış lastiği değişimi 30 Ocak'a kadar devam eder. Gecikmelerle birlikte Şubat 15'e kadar sürer. Kış aylarında kaliteli lastikler can kurtarır. Ucuz ve kalitesiz lastik yerine özellikle kış mevsiminde sıfır ve marka lastiklerin kullanılması gerekir" dedi.