Kış Lastiği Uygulaması başlıyor! 2025 kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlayacak, kimlere zorunlu ve cezası ne kadar?

Türkiye'de kış şartlarının ağır geçtiği zamanlarda can ve mal kaybını en aza indirmek, trafiğin aksamasını önlemek amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu, ticari araç kullanıcılarının öncelikli gündem maddesi haline geldi. Yeni bir düzenlemeyle bir kez daha hayata geçirilen bu uygulama, güvenli yolculuk için kritik önem taşıyor. İşte, zorunlu kış lastiği uygulamasında detaylar:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son düzenleme ile kış lastiği zorunluluğu tarihi erkene çekilip uygulama süresi uzatıldı.
Daha önce 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğu tarihlerinde değişikliğe gidildi. Mevsimsel şartlar nedeniyle 5 aya çıkarılan uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak.
Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık." ifadelerini kullandı.
"Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak"
Ticari araçları kapsayan kış lastiği zorunluluğu kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama özel araca sahip olanlara da tavsiye ediliyor. Kış lastiğinin yeni mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak kullanılması gerektiği aktarılıyor.