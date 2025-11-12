Kış lastiği zorunluluğu başlıyor! 2025 Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, kimleri kapsıyor ve cezası ne kadar?

Türkiye'de kış şartlarının ağır geçtiği zamanlarda can ve mal kaybını en aza indirmek, trafiğin aksamasını önlemek amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu, ticari araç kullanıcılarının öncelikli gündem maddesi haline geldi. Yeni bir düzenlemeyle bir kez daha hayata geçirilen bu uygulama, güvenli yolculuk için kritik önem taşıyor. İşte, zorunlu kış lastiği uygulamasında detaylar: