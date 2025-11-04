Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? İşte 2025 Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması tarihleri

Kış mevsiminin olumsuz etkilerinin daha erken hissedilmesi ve karayollarında güvenliğin artırılması amacıyla kış lastiği zorunluluğu tarihlerinde değişikliğe gidildi. Daha önce 4 ay süren uygulama, yeni düzenlemeyle 5 aya çıkarıldı. Özellikle ticari taşımacılık yapan araç sahiplerinin bu yeni tarihlere ve yüksek ceza miktarına karşı dikkatli olması gerekiyor. İşte, 2025 zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan son düzenleme ile kış lastiği zorunluluğu tarihi erkene çekilip uygulama süresi uzatıldı.
Daha önce 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren kış lastiği zorunluluğu tarihlerinde değişikliğe gidildi. Mevsimsel şartlar nedeniyle 5 aya çıkarılan uygulama şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak.
Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürülüğe girdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zorunlu kış lastiği uygulama tarihlerini değiştirdik. 1 Aralık'ta başlayıp 1 Nisan'da sona eren zorunluluğu, mevsimsel şartlar gereği 15 Kasım–15 Nisan tarihleri olarak güncelledik. Böylece zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık." ifadelerini kullandı.
"Valilikler il sınırları içerisindeki kış lastiği uygulamasını Bakanlık olarak belirlediğimiz tarih aralığındaki sürenin öncesinde ve sonrasında birer ay artırabilir. Bu nedenle sürücülerimizin duyuruları dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor. Kurallara uymayanlara 5 bin 856 lira ceza uygulanacak"
Ticari araçları kapsayan kış lastiği zorunluluğu kazaları önlemede hayati öneme sahip. Uygulama özel araca sahip olanlara da tavsiye ediliyor. Kış lastiğinin yeni mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak kullanılması gerektiği aktarılıyor.